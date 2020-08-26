  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-26 13:25:14 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 683.032.232
Sasa Polyester 530.728.208
Garanti Bankası 345.692.518
Güneş Sigorta 318.306.902
Petkim 281.220.727
ASELSAN 259.439.650
Kardemir (D) 229.884.554
Türk Hava Yolları 211.108.136
Trakya Cam 207.952.852
Emlak Konut GMYO 199.347.561
Akbank 187.306.947
Tüpraş 183.087.594
Yapı ve Kredi Bankası 172.286.418
Bim Mağazalar 135.132.453
İş Finansal Kiralama 113.270.525
Vakıflar Bankası 104.678.696
İş Bankası (C) 101.814.510
Koza Madencilik 84.021.599
İpek Doğal Enerji 83.469.695
Tekfen Holding 81.936.984

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
UEFA Süper Kupa Finali seyirci ile mi oynanacak?
Spor

UEFA Süper Kupa Finali seyirci ile mi oynanacak?

Uluslararası Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama ile Süper Kupa finalinin koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda seyirci ile ..
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı kim çıkaracak? Bakan son noktayı koydu
Gündem

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı kim çıkaracak? Bakan son noktayı koydu

Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazın çıkarılmasıyla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönm..
Yabancı basından çarpıcı itiraf: Türkiye'nin yükselen gücü düşmanlarını korkutmalı
Gündem

Yabancı basından çarpıcı itiraf: Türkiye'nin yükselen gücü düşmanlarını korkutmalı

Türkiye'nin bölgede giderek yükselen gücü ve etkisi dünya basınında endişeyle karşılandı. Savunma sanayinde büyük bir ivme yakalayarak şahla..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı