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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-25 13:28:37 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 675.773.895
Petkim 669.551.490
Sasa Polyester 456.522.901
Güneş Sigorta 383.793.628
Garanti Bankası 284.391.906
Tüpraş 282.020.422
Emlak Konut GMYO 204.848.678
ASELSAN 186.908.005
Pegasus 184.719.029
Şişe Cam 181.160.918
Tekfen Holding 155.892.716
İş Finansal Kiralama 143.318.431
Akbank 139.457.861
Koç Holding 123.197.668
Yapı ve Kredi Bankası 122.728.257
Kardemir (D) 112.143.611
Zorlu Enerji 103.030.610
Ereğli Demir Çelik 101.123.306
Vakıflar Bankası 87.413.833
Migros Ticaret 86.672.408

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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