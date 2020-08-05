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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-05 13:26:17 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 776.273.990
Garanti Bankası 743.548.074
Kardemir (D) 547.148.904
Şişe Cam 488.594.227
ASELSAN 427.280.249
Türk Hava Yolları 345.643.451
Akbank 317.911.013
Ereğli Demir Çelik 270.000.917
Tüpraş 213.036.476
GSD Holding 207.440.850
Trakya Cam 206.428.055
Bim Mağazalar 204.478.781
Koza Madencilik 181.145.093
Yapı ve Kredi Bankası 173.418.231
Petkim 167.362.739
Güneş Sigorta 158.780.683
Halkbank 146.472.466
Vakıflar Bankası 144.761.220
Arçelik 144.656.855
T.S.K.B. 118.947.587

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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