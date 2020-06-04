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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-06-04 14:24:00 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları656.444.477
ASELSAN635.628.872
Garanti Bankası541.298.438
Petkim526.940.812
Emlak Konut GMYO373.317.153
Torunlar GMYO314.838.362
Ereğli Demir Çelik236.187.834
Gübre Fabrikaları233.836.405
Halkbank229.168.464
Pegasus211.544.571
Tüpraş207.898.598
Vakıflar Bankası203.032.038
Akbank195.527.880
Anadolu Efes188.766.885
Kardemir (D)185.910.232
Bim Mağazalar144.812.316
T.S.K.B.132.861.186
Yapı ve Kredi Bankası131.703.170
Şekerbank129.023.630
Odaş Elektrik124.103.030

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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