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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

05 Şubat 2019 Salı 13:24
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ68.846-2,32
BIST SINAİ117.8591,07
BIST GIDA, İÇECEK115.0820,51
BIST TEKSTIL, DERİ28.887-0,49
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM46.9490,00
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK118.9201,30
BIST TAŞ, TOPRAK66.8440,26
BIST METAL ANA211.3631,03
BIST METAL EŞYA, MAKİNA133.7731,77
BIST MADENCİLİK68.9320,46
BIST HİZMETLER77.7280,32
BIST ELEKTRİK3.531-0,13
BIST ULAŞTIRMA151.389-0,08
BIST TURİZM7.109-0,39
BIST TİCARET213.0581,06
BIST İLETİŞİM35.008-0,21
BIST SPOR29.113-0,26
BIST İNŞAAT76.2410,42
BIST MALİ116.6501,12
BIST BANKA137.9521,57
BIST SİGORTA280.1650,61
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG100.8551,40
BIST HOLDİNG VE YATIRIM91.1540,46
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.29.0951,09
BIST TEKNOLOJİ97.289-0,26
BIST BİLİŞİM17.7500,12
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.27.535-0,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 13:24
  1. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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