  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:31:05 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ5.2270,15
BIST SINAİ2.0530,19
BIST GIDA, İÇECEK2.005-0,35
BIST TEKSTIL, DERİ7911,17
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.101-0,71
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.5350,91
BIST TAŞ, TOPRAK1.6500,40
BIST METAL ANA3.545-0,22
BIST METAL EŞYA, MAKİNA2.9450,21
BIST MADENCİLİK1.2410,41
BIST HİZMETLER1.1160,71
BIST ELEKTRİK810,64
BIST ULAŞTIRMA1.5591,55
BIST TURİZM262-0,56
BIST TİCARET3.4000,53
BIST İLETİŞİM4000,90
BIST SPOR9320,69
BIST İNŞAAT1.381-0,10
BIST MALİ1.4320,72
BIST BANKA1.4800,86
BIST SİGORTA5.576-0,08
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9330,70
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.1370,65
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.6080,58
BIST TEKNOLOJİ1.8441,51
BIST BİLİŞİM6753,85
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.153-1,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Koca'dan Ekrem İmamoğlu sorusuna dikkat çeken cevap
Gündem

Bakan Koca'dan Ekrem İmamoğlu sorusuna dikkat çeken cevap

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine yöneltilen..
Erdoğan üstüne basa basa söylemişti... Herkes merak ediyordu, ve belli oldu!
Siyaset

Erdoğan üstüne basa basa söylemişti... Herkes merak ediyordu, ve belli oldu!

Hukuk ve ekonomi alanında yürütülen reform çalışmalarının detayları netleşiyor. Ocak ayında meclise gelecek yargı paketinde AYM kararları “y..
Tarihi yenilgi alan ülkeden flaş itiraf etti: Ordumuzun yüzde 80’i imha edildi!
Siyaset

Tarihi yenilgi alan ülkeden flaş itiraf etti: Ordumuzun yüzde 80’i imha edildi!

Dağlık Karabağ savaşına ilişkin açıklamalarda bulunan Ermenistan’ın eski Başbakanı Hrant Bagratyan, Ermenistan ordusunun yüzde 80’inin imha ..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay