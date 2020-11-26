Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.227
|0,15
|BIST SINAİ
|2.053
|0,19
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.005
|-0,35
|BIST TEKSTIL, DERİ
|791
|1,17
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.101
|-0,71
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.535
|0,91
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.650
|0,40
|BIST METAL ANA
|3.545
|-0,22
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.945
|0,21
|BIST MADENCİLİK
|1.241
|0,41
|BIST HİZMETLER
|1.116
|0,71
|BIST ELEKTRİK
|81
|0,64
|BIST ULAŞTIRMA
|1.559
|1,55
|BIST TURİZM
|262
|-0,56
|BIST TİCARET
|3.400
|0,53
|BIST İLETİŞİM
|400
|0,90
|BIST SPOR
|932
|0,69
|BIST İNŞAAT
|1.381
|-0,10
|BIST MALİ
|1.432
|0,72
|BIST BANKA
|1.480
|0,86
|BIST SİGORTA
|5.576
|-0,08
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|933
|0,70
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.137
|0,65
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|608
|0,58
|BIST TEKNOLOJİ
|1.844
|1,51
|BIST BİLİŞİM
|675
|3,85
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.153
|-1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)