Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.393
|0,84
|BIST SINAİ
|1.664
|0,39
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.743
|0,70
|BIST TEKSTIL, DERİ
|664
|0,31
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.311
|0,37
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.273
|-0,16
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.306
|1,49
|BIST METAL ANA
|2.844
|0,68
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.219
|0,56
|BIST MADENCİLİK
|1.191
|-1,00
|BIST HİZMETLER
|1.029
|-0,41
|BIST ELEKTRİK
|66
|0,03
|BIST ULAŞTIRMA
|1.271
|-0,37
|BIST TURİZM
|225
|1,00
|BIST TİCARET
|3.260
|-0,66
|BIST İLETİŞİM
|379
|-0,22
|BIST SPOR
|1.000
|-0,83
|BIST İNŞAAT
|1.293
|-0,21
|BIST MALİ
|1.172
|-0,47
|BIST BANKA
|1.137
|-1,35
|BIST SİGORTA
|5.161
|-0,41
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|893
|0,00
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|982
|0,51
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|505
|-0,33
|BIST TEKNOLOJİ
|1.742
|1,41
|BIST BİLİŞİM
|623
|1,56
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|976
|-0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)