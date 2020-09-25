Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.349
|1,08
|BIST SINAİ
|1.665
|0,80
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.732
|0,15
|BIST TEKSTIL, DERİ
|655
|0,59
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.318
|0,50
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.275
|0,72
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.291
|1,42
|BIST METAL ANA
|2.863
|0,85
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.227
|1,20
|BIST MADENCİLİK
|1.198
|0,31
|BIST HİZMETLER
|1.040
|0,45
|BIST ELEKTRİK
|65
|0,82
|BIST ULAŞTIRMA
|1.288
|0,53
|BIST TURİZM
|224
|-1,05
|BIST TİCARET
|3.304
|1,11
|BIST İLETİŞİM
|383
|-0,07
|BIST SPOR
|1.015
|-0,78
|BIST İNŞAAT
|1.295
|-0,92
|BIST MALİ
|1.186
|1,64
|BIST BANKA
|1.170
|2,41
|BIST SİGORTA
|5.205
|1,18
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|901
|0,94
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|979
|1,20
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|507
|0,58
|BIST TEKNOLOJİ
|1.714
|0,99
|BIST BİLİŞİM
|612
|0,53
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|990
|0,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)