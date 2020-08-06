Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.175
|-2,07
|BIST SINAİ
|1.458
|-3,85
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.458
|-3,61
|BIST TEKSTIL, DERİ
|571
|-5,43
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.047
|-5,65
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.145
|-2,95
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.101
|-5,98
|BIST METAL ANA
|2.355
|-3,87
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|1.971
|-5,01
|BIST MADENCİLİK
|1.327
|-0,70
|BIST HİZMETLER
|945
|-2,95
|BIST ELEKTRİK
|56
|-3,72
|BIST ULAŞTIRMA
|1.234
|-4,08
|BIST TURİZM
|170
|-6,52
|BIST TİCARET
|2.991
|-2,04
|BIST İLETİŞİM
|373
|-2,23
|BIST SPOR
|535
|-7,12
|BIST İNŞAAT
|1.161
|-4,75
|BIST MALİ
|1.106
|-3,45
|BIST BANKA
|1.085
|-2,57
|BIST SİGORTA
|4.823
|-4,92
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|869
|-5,49
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|903
|-3,91
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|501
|-5,02
|BIST TEKNOLOJİ
|1.519
|-5,21
|BIST BİLİŞİM
|491
|-5,69
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.025
|-4,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)