  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-08-06 13:25:39 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.175 -2,07
BIST SINAİ 1.458 -3,85
BIST GIDA, İÇECEK 1.458 -3,61
BIST TEKSTIL, DERİ 571 -5,43
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.047 -5,65
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.145 -2,95
BIST TAŞ, TOPRAK 1.101 -5,98
BIST METAL ANA 2.355 -3,87
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 1.971 -5,01
BIST MADENCİLİK 1.327 -0,70
BIST HİZMETLER 945 -2,95
BIST ELEKTRİK 56 -3,72
BIST ULAŞTIRMA 1.234 -4,08
BIST TURİZM 170 -6,52
BIST TİCARET 2.991 -2,04
BIST İLETİŞİM 373 -2,23
BIST SPOR 535 -7,12
BIST İNŞAAT 1.161 -4,75
BIST MALİ 1.106 -3,45
BIST BANKA 1.085 -2,57
BIST SİGORTA 4.823 -4,92
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 869 -5,49
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 903 -3,91
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 501 -5,02
BIST TEKNOLOJİ 1.519 -5,21
BIST BİLİŞİM 491 -5,69
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.025 -4,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı