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Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-08-05 13:26:17 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.198 -0,85
BIST SINAİ 1.515 0,51
BIST GIDA, İÇECEK 1.517 -1,02
BIST TEKSTIL, DERİ 599 -0,44
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.107 -1,44
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.176 1,25
BIST TAŞ, TOPRAK 1.173 3,09
BIST METAL ANA 2.449 2,38
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.075 -2,42
BIST MADENCİLİK 1.328 1,83
BIST HİZMETLER 972 -0,45
BIST ELEKTRİK 58 -0,07
BIST ULAŞTIRMA 1.293 -0,72
BIST TURİZM 184 -2,03
BIST TİCARET 3.081 -0,72
BIST İLETİŞİM 375 0,52
BIST SPOR 590 -4,59
BIST İNŞAAT 1.179 -0,09
BIST MALİ 1.146 0,44
BIST BANKA 1.117 0,63
BIST SİGORTA 4.988 0,34
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 935 -0,88
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 938 0,55
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 529 -0,79
BIST TEKNOLOJİ 1.620 -0,81
BIST BİLİŞİM 518 -1,32
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.071 -0,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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