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Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:16:33 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 236.722 3,55
BIST SINAİ 141.068 0,18
BIST GIDA, İÇECEK 146.916 0,70
BIST TEKSTIL, DERİ 57.263 1,05
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 97.187 1,34
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 116.732 0,41
BIST TAŞ, TOPRAK 94.534 -0,10
BIST METAL ANA 235.847 -0,80
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 174.761 -0,65
BIST MADENCİLİK 125.383 3,34
BIST HİZMETLER 97.710 0,34
BIST ELEKTRİK 5.171 -0,41
BIST ULAŞTIRMA 150.352 -0,74
BIST TURİZM 15.441 -1,61
BIST TİCARET 306.921 0,62
BIST İLETİŞİM 36.464 0,18
BIST SPOR 70.076 -2,00
BIST İNŞAAT 108.764 3,06
BIST MALİ 118.276 -0,35
BIST BANKA 125.197 -0,78
BIST SİGORTA 450.529 1,22
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 83.358 0,53
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 93.330 -0,02
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 47.207 0,69
BIST TEKNOLOJİ 150.753 -0,45
BIST BİLİŞİM 47.507 -1,04
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 76.559 1,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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