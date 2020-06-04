Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|200.649
|-1,75
|BIST SINAİ
|138.593
|0,27
|BIST GIDA, İÇECEK
|148.147
|0,47
|BIST TEKSTIL, DERİ
|53.185
|1,13
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|93.422
|-0,58
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.180
|-0,10
|BIST TAŞ, TOPRAK
|93.273
|0,45
|BIST METAL ANA
|236.431
|0,75
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|169.596
|-0,36
|BIST MADENCİLİK
|122.214
|1,02
|BIST HİZMETLER
|97.458
|0,90
|BIST ELEKTRİK
|5.251
|0,15
|BIST ULAŞTIRMA
|152.270
|1,21
|BIST TURİZM
|14.218
|0,83
|BIST TİCARET
|309.939
|1,45
|BIST İLETİŞİM
|36.319
|0,42
|BIST SPOR
|68.245
|-1,96
|BIST İNŞAAT
|101.788
|0,44
|BIST MALİ
|118.028
|0,09
|BIST BANKA
|126.915
|-0,03
|BIST SİGORTA
|420.376
|-0,44
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|81.591
|-0,11
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|93.142
|0,18
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|44.376
|0,67
|BIST TEKNOLOJİ
|152.390
|0,89
|BIST BİLİŞİM
|48.925
|-0,31
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|73.069
|-0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)