Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|221.393
|4,39
|BIST SINAİ
|129.303
|0,84
|BIST GIDA, İÇECEK
|140.146
|1,62
|BIST TEKSTIL, DERİ
|44.964
|-0,31
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|89.058
|1,36
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|106.640
|1,10
|BIST TAŞ, TOPRAK
|81.278
|0,68
|BIST METAL ANA
|223.230
|0,88
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|152.270
|-0,21
|BIST MADENCİLİK
|123.220
|1,03
|BIST HİZMETLER
|83.918
|0,36
|BIST ELEKTRİK
|4.599
|-0,28
|BIST ULAŞTIRMA
|129.942
|0,54
|BIST TURİZM
|13.112
|-0,59
|BIST TİCARET
|248.857
|0,53
|BIST İLETİŞİM
|34.035
|0,06
|BIST SPOR
|56.953
|-1,95
|BIST İNŞAAT
|99.301
|1,41
|BIST MALİ
|107.864
|0,13
|BIST BANKA
|120.790
|0,17
|BIST SİGORTA
|382.898
|-0,98
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|70.417
|0,55
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|82.201
|0,26
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|37.280
|-0,16
|BIST TEKNOLOJİ
|133.800
|0,40
|BIST BİLİŞİM
|47.147
|0,16
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|66.399
|-0,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)