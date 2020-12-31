  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-31 13:35:40 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
DO-CO654,10613,106,69
Karel Elektronik23,4222,125,88
İndeks Bilgisayar18,9418,064,87
Çemtaş16,3915,803,73
ARD Bilişim Teknolojileri47,2845,843,14
Ege Endüstri1.771,901.723,502,81
Good-Year8,127,922,53
Gübre Fabrikaları86,0084,052,32
Bursa Çimento12,2712,061,74
Netaş Telekomünikasyon28,3027,821,73
Tat Gıda11,9611,801,36
Logo Yazılım126,50125,001,20
Net Holding3,463,421,17
Ülker Bisküvi23,4023,141,12
Alkim Kimya14,6914,550,96
Brisa20,0019,810,96
Yataş13,8013,680,88
Aksa Enerji7,337,270,83
Pegasus75,1574,550,80
GSD Holding2,532,510,80

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump 30 dakika önce yazdı! 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları daha da güçlendi
Dünya

Trump 30 dakika önce yazdı! 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları daha da güçlendi

Donald Trump'ın yaklaşık 30 dakika önce twitterdan paylaştığı bir mesaj, ABD merkezli Salon adlı haber internet sitesinin 'Trump 6 Ocak'ta d..
Belediye binasına giremeyince soyundu
Gündem

Belediye binasına giremeyince soyundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, alkollü olduğu öne sürülen Ersoy Ö. (51) belediye binasına girmek istedi ancak güvenlik görevlileri izin vermedi..
Katar'dan Almanya'ya dev yatırım!
Ekonomi

Katar'dan Almanya'ya dev yatırım!

Katar Varlık Fonu, enerji depolama ve batarya şirketi Fluence ile 125 milyon dolarlık yatırım anlaşması imzaladı.
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay