Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Logo Yazılım
|108,90
|99,00
|10,00
|Halk GMYO
|3,38
|3,14
|7,64
|Selçuk Ecza Deposu
|10,40
|9,71
|7,11
|Gübre Fabrikaları
|49,16
|46,90
|4,82
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,54
|27,28
|4,62
|Brisa
|19,81
|19,09
|3,77
|Pegasus
|63,35
|61,20
|3,51
|Netaş Telekomünikasyon
|20,30
|19,75
|2,78
|Otokar
|243,30
|237,10
|2,61
|Çelebi
|101,20
|99,05
|2,17
|Karel Elektronik
|17,40
|17,05
|2,05
|Yataş
|11,80
|11,58
|1,90
|Deva Holding
|23,76
|23,32
|1,89
|Türk Traktör
|145,10
|142,50
|1,82
|Good-Year
|7,88
|7,74
|1,81
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,86
|35,24
|1,76
|Eczacıbaşı İlaç
|6,98
|6,86
|1,75
|Ege Endüstri
|1.700,80
|1.672,80
|1,67
|Odaş Elektrik
|3,70
|3,64
|1,65
|Gözde Girişim
|6,46
|6,36
|1,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)