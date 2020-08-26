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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-26 13:26:14 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 15,72 14,86 5,79
Tat Gıda 10,09 9,69 4,13
Şişe Cam 6,22 5,98 4,01
İpek Doğal Enerji 11,64 11,27 3,28
Gübre Fabrikaları 27,28 26,42 3,26
Trakya Cam 4,09 3,97 3,02
Güneş Sigorta 6,41 6,23 2,89
Aksigorta 6,95 6,77 2,66
Çemtaş 10,80 10,53 2,56
Soda Sanayii 7,00 6,85 2,19
Anadolu Cam 5,31 5,20 2,12
Bursa Çimento 5,42 5,31 2,07
İş Bankası (C) 4,96 4,87 1,85
Akbank 4,97 4,88 1,84
İş GMYO 1,72 1,69 1,78
Torunlar GMYO 3,66 3,60 1,67
Borusan Mannesmann 12,70 12,50 1,60
Halkbank 5,15 5,07 1,58
Doğuş Otomotiv 14,93 14,71 1,50
Garanti Bankası 6,87 6,77 1,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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