Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|15,72
|14,86
|5,79
|Tat Gıda
|10,09
|9,69
|4,13
|Şişe Cam
|6,22
|5,98
|4,01
|İpek Doğal Enerji
|11,64
|11,27
|3,28
|Gübre Fabrikaları
|27,28
|26,42
|3,26
|Trakya Cam
|4,09
|3,97
|3,02
|Güneş Sigorta
|6,41
|6,23
|2,89
|Aksigorta
|6,95
|6,77
|2,66
|Çemtaş
|10,80
|10,53
|2,56
|Soda Sanayii
|7,00
|6,85
|2,19
|Anadolu Cam
|5,31
|5,20
|2,12
|Bursa Çimento
|5,42
|5,31
|2,07
|İş Bankası (C)
|4,96
|4,87
|1,85
|Akbank
|4,97
|4,88
|1,84
|İş GMYO
|1,72
|1,69
|1,78
|Torunlar GMYO
|3,66
|3,60
|1,67
|Borusan Mannesmann
|12,70
|12,50
|1,60
|Halkbank
|5,15
|5,07
|1,58
|Doğuş Otomotiv
|14,93
|14,71
|1,50
|Garanti Bankası
|6,87
|6,77
|1,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)