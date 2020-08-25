Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Brisa
|12,62
|11,83
|6,68
|Sasa Polyester
|15,77
|14,90
|5,84
|Karsan Otomotiv
|2,93
|2,77
|5,78
|Good-Year
|4,72
|4,57
|3,28
|Çelebi
|74,00
|72,20
|2,49
|Pegasus
|47,56
|46,46
|2,37
|Türk Hava Yolları
|11,29
|11,08
|1,90
|Global Yatırım Holding
|4,39
|4,32
|1,62
|Zorlu Enerji
|2,57
|2,53
|1,58
|Migros Ticaret
|40,16
|39,54
|1,57
|Güneş Sigorta
|6,54
|6,44
|1,55
|Bagfaş
|14,02
|13,82
|1,45
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,87
|7,78
|1,16
|Vestel
|16,78
|16,59
|1,15
|DO-CO
|333,60
|330,00
|1,09
|Logo Yazılım
|87,20
|86,35
|0,98
|Otokar
|139,50
|138,30
|0,87
|Ülker Bisküvi
|22,86
|22,72
|0,62
|TAV Havalimanları
|16,66
|16,56
|0,60
|Aksa Enerji
|5,14
|5,11
|0,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)