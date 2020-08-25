  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-25 13:29:28 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Brisa 12,62 11,83 6,68
Sasa Polyester 15,77 14,90 5,84
Karsan Otomotiv 2,93 2,77 5,78
Good-Year 4,72 4,57 3,28
Çelebi 74,00 72,20 2,49
Pegasus 47,56 46,46 2,37
Türk Hava Yolları 11,29 11,08 1,90
Global Yatırım Holding 4,39 4,32 1,62
Zorlu Enerji 2,57 2,53 1,58
Migros Ticaret 40,16 39,54 1,57
Güneş Sigorta 6,54 6,44 1,55
Bagfaş 14,02 13,82 1,45
Tümosan Motor ve Traktör 7,87 7,78 1,16
Vestel 16,78 16,59 1,15
DO-CO 333,60 330,00 1,09
Logo Yazılım 87,20 86,35 0,98
Otokar 139,50 138,30 0,87
Ülker Bisküvi 22,86 22,72 0,62
TAV Havalimanları 16,66 16,56 0,60
Aksa Enerji 5,14 5,11 0,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaşlı kadını gasp ettiler! 'Bari kimliği verin' dedi ama...
Gündem

Yaşlı kadını gasp ettiler! 'Bari kimliği verin' dedi ama...

Bursa'da ıssız bir sokakta yürüyen yaşlı kadının çantası hırsızlar tarafından çalındı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı...
Türkiye resti çekti: Gerilim artar
Gündem

Türkiye resti çekti: Gerilim artar

Yunanistan'ın Oruç Reis Gemisi'nin araştırma yaptığı bölgede tatbikat yapacağını açıklamasına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan sert tepk..
Yunanistan teklif yaptı! Savaş jetleri alıyorlar
Dünya

Yunanistan teklif yaptı! Savaş jetleri alıyorlar

Doğu Akdeniz'de provokasyonlara imza atarak tansiyonu yükselten Yunanistan yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı