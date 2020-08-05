Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şişe Cam
|6,16
|5,75
|7,13
|Trakya Cam
|3,84
|3,60
|6,67
|Soda Sanayii
|6,63
|6,29
|5,41
|Anadolu Cam
|5,05
|4,81
|4,99
|Ereğli Demir Çelik
|8,07
|7,76
|3,99
|İskenderun Demir Çelik
|6,74
|6,49
|3,85
|Koza Madencilik
|14,30
|13,81
|3,55
|Kardemir (D)
|2,86
|2,78
|2,88
|Torunlar GMYO
|4,02
|3,93
|2,29
|Türk Telekom
|7,24
|7,08
|2,26
|İş Bankası (C)
|4,73
|4,63
|2,16
|İpek Doğal Enerji
|12,60
|12,34
|2,11
|GSD Holding
|2,47
|2,42
|2,07
|Tüpraş
|80,25
|78,65
|2,03
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,41
|7,28
|1,79
|Aksigorta
|7,16
|7,05
|1,56
|Oyak Çimento
|7,90
|7,79
|1,41
|Tat Gıda
|10,43
|10,29
|1,36
|Gübre Fabrikaları
|28,48
|28,10
|1,35
|Tekfen Holding
|14,79
|14,60
|1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)