Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|14,12
|12,87
|9,71
|Güneş Sigorta
|4,41
|4,17
|5,76
|Koza Madencilik
|12,92
|12,27
|5,30
|Sasa Polyester
|10,75
|10,31
|4,27
|İpek Doğal Enerji
|14,46
|13,87
|4,25
|MLP Sağlık
|18,73
|18,01
|4,00
|Enka İnşaat
|5,74
|5,57
|3,05
|Global Yat. Holding
|3,85
|3,75
|2,67
|Selçuk Ecza Deposu
|8,70
|8,50
|2,35
|Kerevitaş Gıda
|4,38
|4,28
|2,34
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,68
|6,53
|2,30
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,57
|12,29
|2,28
|Koza Altın
|77,80
|76,10
|2,23
|Çelebi
|80,55
|78,80
|2,22
|Ülker Bisküvi
|24,00
|23,48
|2,21
|İş GMYO
|1,91
|1,87
|2,14
|Eczacıbaşı İlaç
|5,97
|5,85
|2,05
|Bizim Mağazaları
|18,64
|18,30
|1,86
|Tat Gıda
|9,34
|9,17
|1,85
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,45
|13,21
|1,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)