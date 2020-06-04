Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|3,01
|2,83
|6,36
|Akçansa
|9,92
|9,50
|4,42
|Şekerbank
|1,33
|1,28
|3,91
|Reysaş GMYO
|5,29
|5,13
|3,12
|Gübre Fabrikaları
|24,96
|24,24
|2,97
|Petkim
|3,76
|3,67
|2,45
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,57
|6,43
|2,18
|Bim Mağazalar
|66,65
|65,35
|1,99
|Kerevitaş Gıda
|4,22
|4,14
|1,93
|Halkbank
|5,54
|5,45
|1,65
|Anadolu Efes
|20,00
|19,70
|1,52
|Türk Hava Yolları
|12,72
|12,53
|1,52
|Anadolu Grubu Holding
|18,88
|18,60
|1,51
|Sabancı Holding
|9,13
|9,00
|1,44
|Borusan Mannesmann
|10,60
|10,45
|1,44
|Şişe Cam
|5,10
|5,03
|1,39
|Trakya Cam
|3,37
|3,33
|1,20
|İpek Doğal Enerji
|14,80
|14,63
|1,16
|Koza Altın
|75,35
|74,55
|1,07
|Ereğli Demir Çelik
|8,53
|8,44
|1,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)