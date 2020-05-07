Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şok Marketler
|11,18
|10,32
|8,33
|Bizim Mağazaları
|12,73
|11,78
|8,06
|Kardemir (D)
|2,64
|2,48
|6,45
|Tat Gıda
|7,66
|7,24
|5,80
|Alkim Kimya
|11,44
|10,90
|5,00
|Türk Traktör
|56,20
|54,00
|4,07
|Gübre Fabrikaları
|16,24
|15,65
|3,77
|Bursa Çimento
|3,82
|3,69
|3,52
|Kerevitaş Gıda
|4,21
|4,07
|3,44
|Kartonsan
|446,40
|435,00
|2,62
|Ülker Bisküvi
|22,82
|22,24
|2,61
|MLP Sağlık
|15,74
|15,35
|2,54
|Aksa Enerji
|4,03
|3,94
|2,28
|Sasa Polyester
|9,17
|8,97
|2,23
|İpek Doğal Enerji
|14,76
|14,44
|2,22
|Şekerbank
|1,04
|1,02
|1,96
|Coca Cola İçecek
|37,68
|36,96
|1,95
|İş GMYO
|1,60
|1,57
|1,91
|İş Yatırım Menkul Değerler
|5,44
|5,34
|1,87
|Doğan Holding
|1,93
|1,90
|1,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)