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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-31 13:36:10 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan95,95100,00-4,05
Borusan Mannesmann27,7628,60-2,94
Pınar Et Ve Un23,2023,90-2,93
Selçuk Ecza Deposu13,8614,21-2,46
Hektaş19,4719,90-2,16
Otokar326,70332,50-1,74
Doğuş Otomotiv28,3428,84-1,73
Pınar Süt23,6223,98-1,50
Ereğli Demir Çelik14,9915,21-1,45
Çelebi173,00175,50-1,42
Tofaş Oto Fabrikası33,2033,66-1,37
Alarko GMYO25,9026,22-1,22
Kordsa Teknik Tekstil15,6515,84-1,20
ASELSAN18,2318,44-1,14
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,781,80-1,11
Eczacıbaşı İlaç7,437,51-1,07
Arçelik30,1630,48-1,05
Ford Otosan123,80125,10-1,04
Anadolu Grubu Holding26,7026,98-1,04
Garanti Bankası10,2710,37-0,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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