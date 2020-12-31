Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|95,95
|100,00
|-4,05
|Borusan Mannesmann
|27,76
|28,60
|-2,94
|Pınar Et Ve Un
|23,20
|23,90
|-2,93
|Selçuk Ecza Deposu
|13,86
|14,21
|-2,46
|Hektaş
|19,47
|19,90
|-2,16
|Otokar
|326,70
|332,50
|-1,74
|Doğuş Otomotiv
|28,34
|28,84
|-1,73
|Pınar Süt
|23,62
|23,98
|-1,50
|Ereğli Demir Çelik
|14,99
|15,21
|-1,45
|Çelebi
|173,00
|175,50
|-1,42
|Tofaş Oto Fabrikası
|33,20
|33,66
|-1,37
|Alarko GMYO
|25,90
|26,22
|-1,22
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,65
|15,84
|-1,20
|ASELSAN
|18,23
|18,44
|-1,14
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,78
|1,80
|-1,11
|Eczacıbaşı İlaç
|7,43
|7,51
|-1,07
|Arçelik
|30,16
|30,48
|-1,05
|Ford Otosan
|123,80
|125,10
|-1,04
|Anadolu Grubu Holding
|26,70
|26,98
|-1,04
|Garanti Bankası
|10,27
|10,37
|-0,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)