Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|7,08
|7,23
|-2,07
|Tofaş Oto Fabrikası
|29,02
|29,60
|-1,96
|Mavi Giyim
|48,30
|49,26
|-1,95
|DO-CO
|465,90
|475,00
|-1,92
|Pınar Süt
|21,04
|21,42
|-1,77
|Kartonsan
|2.749,80
|2.790,50
|-1,46
|Alarko Holding
|6,31
|6,40
|-1,41
|Kardemir (D)
|5,13
|5,20
|-1,35
|Aygaz
|12,93
|13,08
|-1,15
|Coca Cola İçecek
|60,70
|61,40
|-1,14
|Bizim Mağazaları
|15,75
|15,91
|-1,01
|Şok Marketler
|12,03
|12,15
|-0,99
|Ford Otosan
|122,30
|123,30
|-0,81
|Alarko GMYO
|18,23
|18,37
|-0,76
|Pınar Et Ve Un
|23,84
|24,02
|-0,75
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,69
|2,71
|-0,74
|Sasa Polyester
|17,50
|17,62
|-0,68
|Şekerbank
|1,50
|1,51
|-0,66
|Tüpraş
|92,35
|92,90
|-0,59
|İskenderun Demir Çelik
|8,55
|8,60
|-0,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)