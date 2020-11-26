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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:32:45 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kerevitaş Gıda7,087,23-2,07
Tofaş Oto Fabrikası29,0229,60-1,96
Mavi Giyim48,3049,26-1,95
DO-CO465,90475,00-1,92
Pınar Süt21,0421,42-1,77
Kartonsan2.749,802.790,50-1,46
Alarko Holding6,316,40-1,41
Kardemir (D)5,135,20-1,35
Aygaz12,9313,08-1,15
Coca Cola İçecek60,7061,40-1,14
Bizim Mağazaları15,7515,91-1,01
Şok Marketler12,0312,15-0,99
Ford Otosan122,30123,30-0,81
Alarko GMYO18,2318,37-0,76
Pınar Et Ve Un23,8424,02-0,75
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası2,692,71-0,74
Sasa Polyester17,5017,62-0,68
Şekerbank1,501,51-0,66
Tüpraş92,3592,90-0,59
İskenderun Demir Çelik8,558,60-0,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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