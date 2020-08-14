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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-14 14:23:46 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Hektaş 12,32 13,18 -6,53
Ford Otosan 86,80 90,85 -4,46
Turkcell 14,84 15,44 -3,89
Enka İnşaat 6,53 6,77 -3,55
Çimsa 12,07 12,50 -3,44
Migros Ticaret 37,08 38,40 -3,44
Yataş 7,59 7,86 -3,44
Klimasan Klima 13,67 14,15 -3,39
Bizim Mağazaları 14,63 15,07 -2,92
Türk Telekom 7,07 7,28 -2,88
Karsan Otomotiv 3,20 3,29 -2,74
Anadolu Grubu Holding 16,73 17,20 -2,73
Borusan Mannesmann 12,18 12,52 -2,72
Mavi Giyim 40,36 41,48 -2,70
İş Fin.Kir. 3,62 3,72 -2,69
T.S.K.B. 1,09 1,12 -2,68
Tümosan Motor ve Traktör 7,06 7,25 -2,62
Otokar 143,70 147,50 -2,58
MLP Sağlık 16,66 17,10 -2,57
İpek Doğal Enerji 11,03 11,32 -2,56



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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