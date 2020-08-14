Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|12,32
|13,18
|-6,53
|Ford Otosan
|86,80
|90,85
|-4,46
|Turkcell
|14,84
|15,44
|-3,89
|Enka İnşaat
|6,53
|6,77
|-3,55
|Çimsa
|12,07
|12,50
|-3,44
|Migros Ticaret
|37,08
|38,40
|-3,44
|Yataş
|7,59
|7,86
|-3,44
|Klimasan Klima
|13,67
|14,15
|-3,39
|Bizim Mağazaları
|14,63
|15,07
|-2,92
|Türk Telekom
|7,07
|7,28
|-2,88
|Karsan Otomotiv
|3,20
|3,29
|-2,74
|Anadolu Grubu Holding
|16,73
|17,20
|-2,73
|Borusan Mannesmann
|12,18
|12,52
|-2,72
|Mavi Giyim
|40,36
|41,48
|-2,70
|İş Fin.Kir.
|3,62
|3,72
|-2,69
|T.S.K.B.
|1,09
|1,12
|-2,68
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,06
|7,25
|-2,62
|Otokar
|143,70
|147,50
|-2,58
|MLP Sağlık
|16,66
|17,10
|-2,57
|İpek Doğal Enerji
|11,03
|11,32
|-2,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)