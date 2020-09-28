Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ülker Bisküvi
|22,38
|22,88
|-2,19
|Tekfen Holding
|14,89
|15,20
|-2,04
|Türk Telekom
|6,98
|7,12
|-1,97
|Zorlu Enerji
|2,59
|2,64
|-1,89
|T.S.K.B.
|1,10
|1,12
|-1,79
|Hektaş
|12,40
|12,62
|-1,74
|Garanti Bankası
|7,05
|7,17
|-1,67
|İpek Doğal Enerji
|11,65
|11,82
|-1,44
|Vakıflar Bankası
|4,12
|4,18
|-1,44
|Türkiye Sigorta
|5,63
|5,71
|-1,40
|Koza Altın
|75,25
|76,30
|-1,38
|Good-Year
|5,17
|5,24
|-1,34
|Şekerbank
|1,54
|1,56
|-1,28
|Net Holding
|2,36
|2,39
|-1,26
|Aygaz
|11,08
|11,22
|-1,25
|Akbank
|5,04
|5,10
|-1,18
|Halkbank
|5,10
|5,16
|-1,16
|İş GMYO
|1,72
|1,74
|-1,15
|Türk Hava Yolları
|10,34
|10,46
|-1,15
|Emlak Konut GMYO
|1,74
|1,76
|-1,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)