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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-25 13:29:27 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tekfen Holding 15,65 15,99 -2,13
T.S.K.B. 1,11 1,13 -1,77
Gözde Girişim 5,16 5,25 -1,71
Borusan Mannesmann 12,50 12,70 -1,57
Emlak Konut GMYO 1,90 1,93 -1,55
Özak GMYO 3,92 3,98 -1,51
Bursa Çimento 5,45 5,53 -1,45
Anadolu Grubu Holding 16,85 17,09 -1,40
Bim Mağazalar 68,60 69,55 -1,37
Trakya Cam 3,98 4,03 -1,24
Sabancı Holding 8,20 8,30 -1,20
Gübre Fabrikaları 27,38 27,70 -1,16
ASELSAN 17,01 17,19 -1,05
Kerevitaş Gıda 4,94 4,99 -1,00
Kardemir (D) 2,97 3,00 -1,00
Akçansa 11,93 12,05 -1,00
Şişe Cam 6,06 6,12 -0,98
Enerjisa Enerji 8,33 8,41 -0,95
Tüpraş 83,50 84,30 -0,95
Alarko GMYO 14,78 14,92 -0,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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