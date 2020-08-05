  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-05 13:28:47 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 592,10 627,50 -5,64
Karel Elektronik 18,34 19,14 -4,18
Gözde Girişim 5,02 5,20 -3,46
Arçelik 22,46 23,26 -3,44
Güneş Sigorta 5,58 5,75 -2,96
Türk Traktör 101,60 104,60 -2,87
Aksa Enerji 4,92 5,03 -2,19
Halk GMYO 2,42 2,47 -2,02
Otokar 158,80 162,00 -1,98
Kerevitaş Gıda 5,13 5,23 -1,91
Emlak Konut GMYO 2,09 2,13 -1,88
Karsan Otomotiv 2,70 2,75 -1,82
Sasa Polyester 12,79 13,02 -1,77
Good-Year 5,09 5,18 -1,74
Bim Mağazalar 63,65 64,75 -1,70
Tofaş Oto Fabrikası 24,32 24,74 -1,70
Coca Cola İçecek 41,12 41,82 -1,67
Klimasan Klima 14,30 14,54 -1,65
Yataş 8,55 8,69 -1,61
Ülker Bisküvi 24,70 25,08 -1,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı