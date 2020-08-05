Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|592,10
|627,50
|-5,64
|Karel Elektronik
|18,34
|19,14
|-4,18
|Gözde Girişim
|5,02
|5,20
|-3,46
|Arçelik
|22,46
|23,26
|-3,44
|Güneş Sigorta
|5,58
|5,75
|-2,96
|Türk Traktör
|101,60
|104,60
|-2,87
|Aksa Enerji
|4,92
|5,03
|-2,19
|Halk GMYO
|2,42
|2,47
|-2,02
|Otokar
|158,80
|162,00
|-1,98
|Kerevitaş Gıda
|5,13
|5,23
|-1,91
|Emlak Konut GMYO
|2,09
|2,13
|-1,88
|Karsan Otomotiv
|2,70
|2,75
|-1,82
|Sasa Polyester
|12,79
|13,02
|-1,77
|Good-Year
|5,09
|5,18
|-1,74
|Bim Mağazalar
|63,65
|64,75
|-1,70
|Tofaş Oto Fabrikası
|24,32
|24,74
|-1,70
|Coca Cola İçecek
|41,12
|41,82
|-1,67
|Klimasan Klima
|14,30
|14,54
|-1,65
|Yataş
|8,55
|8,69
|-1,61
|Ülker Bisküvi
|24,70
|25,08
|-1,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)