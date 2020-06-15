Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|69,70
|71,00
|-1,83
|Otokar
|139,00
|141,20
|-1,56
|TAV Havalimanları
|19,26
|19,54
|-1,43
|Ereğli Demir Çelik
|8,38
|8,50
|-1,41
|Pegasus
|57,65
|58,45
|-1,37
|Enerjisa Enerji
|8,19
|8,30
|-1,33
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,34
|2,37
|-1,27
|Aksigorta
|6,49
|6,57
|-1,22
|Logo Yazılım
|73,20
|74,10
|-1,21
|Brisa
|11,96
|12,10
|-1,16
|Türk Traktör
|68,25
|69,00
|-1,09
|Tüpraş
|86,55
|87,45
|-1,03
|İş Bankası (C)
|5,10
|5,15
|-0,97
|Gübre Fabrikaları
|24,60
|24,84
|-0,97
|Aksa
|7,38
|7,45
|-0,94
|Alarko Holding
|5,28
|5,33
|-0,94
|Anadolu Cam
|4,26
|4,30
|-0,93
|Halkbank
|5,46
|5,51
|-0,91
|Sabancı Holding
|9,01
|9,09
|-0,88
|Çimsa
|9,16
|9,24
|-0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)