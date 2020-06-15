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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:21:35 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ford Otosan 69,70 71,00 -1,83
Otokar 139,00 141,20 -1,56
TAV Havalimanları 19,26 19,54 -1,43
Ereğli Demir Çelik 8,38 8,50 -1,41
Pegasus 57,65 58,45 -1,37
Enerjisa Enerji 8,19 8,30 -1,33
Yapı ve Kredi Bankası 2,34 2,37 -1,27
Aksigorta 6,49 6,57 -1,22
Logo Yazılım 73,20 74,10 -1,21
Brisa 11,96 12,10 -1,16
Türk Traktör 68,25 69,00 -1,09
Tüpraş 86,55 87,45 -1,03
İş Bankası (C) 5,10 5,15 -0,97
Gübre Fabrikaları 24,60 24,84 -0,97
Aksa 7,38 7,45 -0,94
Alarko Holding 5,28 5,33 -0,94
Anadolu Cam 4,26 4,30 -0,93
Halkbank 5,46 5,51 -0,91
Sabancı Holding 9,01 9,09 -0,88
Çimsa 9,16 9,24 -0,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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