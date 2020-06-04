Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|18,98
|19,80
|-4,14
|Yataş
|7,37
|7,59
|-2,90
|Albaraka Türk
|1,50
|1,53
|-1,96
|Ford Otosan
|66,15
|67,40
|-1,85
|Çemtaş
|7,85
|7,95
|-1,26
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,41
|2,44
|-1,23
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,45
|12,60
|-1,19
|Koç Holding
|17,61
|17,82
|-1,18
|Aksigorta
|6,56
|6,63
|-1,06
|Logo Yazılım
|75,60
|76,40
|-1,05
|Türk Telekom
|7,59
|7,67
|-1,04
|Eczacıbaşı İlaç
|5,72
|5,78
|-1,04
|Bizim Mağazaları
|14,71
|14,86
|-1,01
|Tat Gıda
|9,00
|9,09
|-0,99
|Selçuk Ecza Deposu
|8,35
|8,43
|-0,95
|Tüpraş
|87,15
|87,90
|-0,85
|Net Holding
|2,41
|2,43
|-0,82
|Güneş Sigorta
|3,63
|3,66
|-0,82
|Tekfen Holding
|15,07
|15,18
|-0,72
|Enerjisa Enerji
|8,36
|8,42
|-0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)