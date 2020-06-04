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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-04 14:26:30 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 18,98 19,80 -4,14
Yataş 7,37 7,59 -2,90
Albaraka Türk 1,50 1,53 -1,96
Ford Otosan 66,15 67,40 -1,85
Çemtaş 7,85 7,95 -1,26
Yapı ve Kredi Bankası 2,41 2,44 -1,23
Eczacıbaşı Yatırım 12,45 12,60 -1,19
Koç Holding 17,61 17,82 -1,18
Aksigorta 6,56 6,63 -1,06
Logo Yazılım 75,60 76,40 -1,05
Türk Telekom 7,59 7,67 -1,04
Eczacıbaşı İlaç 5,72 5,78 -1,04
Bizim Mağazaları 14,71 14,86 -1,01
Tat Gıda 9,00 9,09 -0,99
Selçuk Ecza Deposu 8,35 8,43 -0,95
Tüpraş 87,15 87,90 -0,85
Net Holding 2,41 2,43 -0,82
Güneş Sigorta 3,63 3,66 -0,82
Tekfen Holding 15,07 15,18 -0,72
Enerjisa Enerji 8,36 8,42 -0,71

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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