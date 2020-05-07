Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Efes
|17,45
|17,95
|-2,79
|Tekfen Holding
|13,24
|13,51
|-2,00
|Brisa
|8,70
|8,86
|-1,81
|Reysaş GMYO
|5,01
|5,10
|-1,76
|Enerjisa Enerji
|7,42
|7,55
|-1,72
|Güneş Sigorta
|3,14
|3,19
|-1,57
|Ford Otosan
|58,10
|59,00
|-1,53
|Özak GMYO
|2,90
|2,94
|-1,36
|Aksigorta
|5,94
|6,01
|-1,16
|Logo Yazılım
|73,75
|74,60
|-1,14
|Karsan Otomotiv
|1,82
|1,84
|-1,09
|Klimasan Klima
|16,55
|16,73
|-1,08
|Akçansa
|7,62
|7,70
|-1,04
|Hektaş
|13,02
|13,15
|-0,99
|Global Yatırım Holding
|3,22
|3,25
|-0,92
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,75
|10,85
|-0,92
|Netaş Telekomünikasyon
|13,31
|13,42
|-0,82
|Karel Elektronik
|15,80
|15,92
|-0,75
|Doğuş Otomotiv
|9,37
|9,44
|-0,74
|Ege Endüstri
|533,00
|536,50
|-0,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)