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Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-25 13:27:39 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 16,28 16,46 -1,09
Enka İnşaat 6,75 6,82 -1,03
Soda Sanayii 7,73 7,79 -0,77
Selçuk Ecza Deposu 8,36 8,41 -0,59
Anadolu Efes 21,02 21,12 -0,47
Doğan Holding 2,34 2,35 -0,43
Trakya Cam 4,54 4,55 -0,22
Turkcell 15,39 15,42 -0,19
Anadolu Cam 5,91 5,92 -0,17
Akçansa 13,18 13,20 -0,15
Eczacıbaşı İlaç 6,73 6,74 -0,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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