Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|15,49
|16,10
|-3,79
|Karsan Otomotiv
|2,88
|2,97
|-3,03
|Brisa
|12,19
|12,32
|-1,06
|Mavi Giyim
|38,16
|38,50
|-0,88
|Coca Cola İçecek
|43,14
|43,48
|-0,78
|Enerjisa Enerji
|8,22
|8,28
|-0,72
|Çelebi
|73,00
|73,50
|-0,68
|Türk Hava Yolları
|11,13
|11,20
|-0,62
|Pegasus
|46,70
|46,94
|-0,51
|Karel Elektronik
|15,98
|16,06
|-0,50
|Ford Otosan
|87,00
|87,40
|-0,46
|TAV Havalimanları
|16,01
|16,07
|-0,37
|Koç Holding
|15,76
|15,80
|-0,25
|Anadolu Grubu Holding
|16,68
|16,70
|-0,12
|Aygaz
|11,73
|11,74
|-0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)