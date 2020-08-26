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Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-26 13:26:04 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 15,49 16,10 -3,79
Karsan Otomotiv 2,88 2,97 -3,03
Brisa 12,19 12,32 -1,06
Mavi Giyim 38,16 38,50 -0,88
Coca Cola İçecek 43,14 43,48 -0,78
Enerjisa Enerji 8,22 8,28 -0,72
Çelebi 73,00 73,50 -0,68
Türk Hava Yolları 11,13 11,20 -0,62
Pegasus 46,70 46,94 -0,51
Karel Elektronik 15,98 16,06 -0,50
Ford Otosan 87,00 87,40 -0,46
TAV Havalimanları 16,01 16,07 -0,37
Koç Holding 15,76 15,80 -0,25
Anadolu Grubu Holding 16,68 16,70 -0,12
Aygaz 11,73 11,74 -0,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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