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Günün ilk derbisinde kazanan Fenerbahçe oldu!

U-21 Ligi'nde oynanan mücadelede Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 17:49
Günün ilk derbisinde kazanan Fenerbahçe oldu!

Bu akşam oynanacak dev derbi öncesi Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'den U21 Lig'inin 6. hafta maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Cocu tarafından U21'e gönderilen Ozan Tufan sahada kaptan olarak görev aldı.

15:00'da başlayan mücadeleyi Fenerbahçe 29. dakikada Burak Albayrak'ın kafa golüyle 1-0 kazandı. A takım kadrosunda düşünülmeyen Ozan Tufan ise sahada kaptan olarak yer alırken 63. dakikada yerini Alper Uğuz'a bıraktı. 

Karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli de tribünden takip etti.

Mücadelede Fenerbahçe'nin yeni transferleri Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu da görev aldı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 17:49
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