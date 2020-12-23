Günün fıkrası Yılmaz Özdil'den: "Ayasofya imamına hakkımı helal etmiyorum"

Tele 1 canlı yayınında geçtiğimiz hafta Türkiye genelinde Cuma Namazı'ndan sonra yapılan Yağmur Duası'nı aklınca tiye alan Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil, "Ben şu an İzmir'deyim. Bize gavur İzmir diyorlar ama dua en çok burada tuttu. 3 günden beri burada yağmur var. Diyanet galiba duanın ayarını kaçırdı." diyerek büyük tepkilere sebep olmuştu. Özdil'e tepki gösteren isimlerden birisi de Ayasofya-ı Kebir Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'dı. Prof. Boynukalın, Sözcü Gazetesi'nin dava açacağını duyurduğu Ebubekir Sifil'e destek vererek, "Küfrünü açıkça ortaya koyan tövbesini de açıkça ilan etmelidir. Dolayısıyla Ebubekir Sifil hoca doğru söylemiş. Ancak bendenizi asıl düşündüren şudur: İslâm diyarı olmasıyla övündüğümüz şu ülkede birilerinin İslam'a kolayca dil uzatabilmesidir. Allah Müslümanları aziz eylesin!" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil: Ayasofya İmamını Allah ıslah etsin

'Namuslu gazetecilik' yaptığını öne süren Özdil, bu sebeple linç edildiğini iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Daha dün yeni bir linç kampanyası başlatılacağını söylemiştim. Bu asılsız linç kampanyasının işaret fişeğini Ebubekir Sifil vermişti. Dine de hukuka da sığmayan linç kampanyasının sözcülüğünü de belli ki Ayasofya'nın imamına yaptırmışlar."

'Hakkımı helal etmiyorum'

"Ayasofya imamını Allah ıslah etsin. Ama şunu da bilsin ki Allah'ın huzuruna çıktığında Yılmaz Özdil'in vebali ile çıkacaktır. Dini siyasete bu kadar alet eden bir imama, bir Müslüman Türk vatandaşı olarak hakkımı helal etmiyorum. Sanırım samimi Müslüman bütün Türk vatandaşları da bu şekilde düşünür. Ama imam şunu bilsin ki, terör örgütlerine hedef göstermesine rağmen korkmadan ve yılmadan namuslu gazeteciliğimizi sürmeye devam edeceğiz. Bu tür siyasi saptırmalarla, iftiralardan oluşan linç kampanyalarıyla Türkiye'nin gerçek gündemi olan yoksulluk, yolsuzluk ve corona trajedisini unutturmalarına izin vermeyeceğiz."