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Gündem Günün en acı haberi Hatay'dan geldi
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Günün en acı haberi Hatay'dan geldi

Antakya-İskenderun kara yolumda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 12:17:00 - 2021-06-12 12:22:36
Günün en acı haberi Hatay'dan geldi

Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Antakya-İskenderun kara yolu Uğur Mumcu Caddesi yakınındaki alt geçitte, D.K. (22) idaresindeki 02 AAB 765 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen T.Ç. (41) yönetimindeki 31 SV 771 plakalı otomobille çarpıştı.

Murat Özkan (19) ve Abdülkerim Tandoğan (20) kaza yerinde yaşamını yitirdi, 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Hakan Arslan (21) da kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer 4 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

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