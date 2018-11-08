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Günok zirveyi gördü!

Başakşehir'in kalecisi Günok, Süper Lig'de yediği 4 golle Avrupa'nın 5 büyük liginde en az gol yiyen kaleci oldu.

08 Kasım 2018 Perşembe 21:59
Günok zirveyi gördü!

Son 2 yıldır Süper Lig'deki zirve yarışında "ben de varım" diyen  Medipol Başakşehir, 2018-19 sezonuna da hızlı girdi. 11. haftanın ardından  rakiplerinin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan kulübün bu başarısında,  savunma performansı kilit rol oynadı. Kaleci Mert Günok'un yanı sıra Junior  Caiçara, Alexandru Epureanu, Manuel da Costa ve Gael Clichy'den oluşan Medipol  Başakşehir defans hattı, sadece 4 gole geçit verdi.

Turuncu-lacivertli ekip, bu alanda İngiltere (Premier Lig), İspanya  (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst  futbol liglerindeki takımlar arasında başı çekti.

Mert, bu performansıyla 2015'ten beri giymediği milli takım formasına da göz kırptı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 21:59
  1. mert gönok
  2. başakşehir

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