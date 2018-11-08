Günok zirveyi gördü!

Son 2 yıldır Süper Lig'deki zirve yarışında "ben de varım" diyen Medipol Başakşehir, 2018-19 sezonuna da hızlı girdi. 11. haftanın ardından rakiplerinin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan kulübün bu başarısında, savunma performansı kilit rol oynadı. Kaleci Mert Günok'un yanı sıra Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Manuel da Costa ve Gael Clichy'den oluşan Medipol Başakşehir defans hattı, sadece 4 gole geçit verdi.

Turuncu-lacivertli ekip, bu alanda İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki takımlar arasında başı çekti.

Mert, bu performansıyla 2015'ten beri giymediği milli takım formasına da göz kırptı.