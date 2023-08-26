Günlük yevmiye 1500 TL oldu! Usta bulmakta sıkıntı yaşanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan Hatay'da eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala Hatay'dan ayrılan depremzedeler geri dönmeye başladı. Vatandaşların dönmeye başlamasıyla asrın felaketinde hasar alan evlerde onarılmaya başlandı. Deprem sonrası iş göçünün olduğu Antakya'da inşaat ustası yevmiyeleri günlük bin 500 TL'yi buldu. Diyarbakır, Bingöl, Adana, Gaziantep başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından ustanın geldiği kentte hala usta bulmakta sıkıntı yaşanıyor.

"DEPREM BÖLGESİNDE HAYLİ BİR İŞ YOĞUNLUĞU VAR AMA USTA BULAMIYORUZ"

İnşaat ustası Hikmet Karaköse, deprem bölgesindeki iş yoğunluğuna dikkat çekerek, "Bingöl'den deprem bölgesi olan Hatay'a çalışmaya geldik. Burada büyük sıkıntılar var; işçi bulamıyoruz, usta bulamıyoruz. Deprem bölgesinde hayli bir iş yoğunluğu var ama usta bulamıyoruz. Şuanda bin 500 TL usta yevmiyesi, bin- bin 200 TL arası işçi yevmiyesidir" dedi.

"İNSANLAR, AZ HASARLI EVLERİNİ TADİLAT YAPIP TEKRAR OTURMAYA ÇALIŞIYOR"

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Müteahhit Mehmet Erdoğan, deprem sonrası yaşanan iş göçüyle birlikte usta bulmakta güçlük çekildiğini ifade ederek, "Şuan orta ve az hasarlı binalarda tadilat başladı. İnsanlar, az hasarlı evlerini tadilat yapıp tekrar oturmaya çalışıyor. Şuan Hatay'da aşırı bir iş yoğunluğu var. Hatay'daki iş gücünün dışarıya gitmesi de Antakya'da usta ve yardımcı eleman ihtiyacını ortaya çıkardı. O yüzden aşırı bir yoğunluk var, yeteri kadar ekip yok. Şuan Antakya'da 1 bin 500 TL ve üstü. Bu paraya yeteri kadar eleman bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.