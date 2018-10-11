Günlük tutmak onun kişiliğini geliştiriyor

Küçük yaşlarda günlük tutan çocuklar, hayal dünyaları geniş olduğu için büyüyünce daha kolay yazar olabiliyor. Çünkü, uzmanlara göre günlük tutma alışkanlığı zamanla güzel yazı yazmayı da sağlıyor. Bazı çocuklar, üzerine düşüldüğünde iyi bir yazar bile olabilir.

Çocuklar çevresindekilerle duygularını genellikle çok fazla paylaşmaz. Daha çok ego-santrik (ben merkezci / enaniyet sahibi) olur. Tuttukları günlüklerle, duygularını sadece kendilerine anlatırlar. Bu sırada kendilerini ifade edebilme yetenekleri fark etmeden gelişir. Dili kullanma becerileri güçlenir.

Ancak uzmanlar, anne ve babaların, kesinlikle çocuklarının tuttuğu günlüğü gizlice okumaya çalışmamalı, okurlarsa bile bunu çocuğa belli etmemeleri gerektiğini belirtiyorlar.



Günlük yazmak, insanın irdeleyen düşünce gücünü arttırır. Çünkü kişi çoklukla kendisini ve başkalarını irdeleyerek, gün içerisinde yapmış olduğu doğru ve yanlış davranışları ortaya koymaya çalışır. Ayrıca yansız (objektif) tutumu güçlendirir. Çünkü günlük yazarı, bunu kendisinden başka kimsenin okumayacağını düşünerek sadece kendi içindeki hesaplaşmaları “olduğu gibi” yansıtmaya çalışır. Bu tutum, kişilik gelişimini güçlendirir.

Günlük yazmak, bilim insanlığına soyunmaktır da denilebilir.

Çünki kişinin hayal gücünü arttırır. Olayları olduğu gibi anlatmakla kalmaz; bazen olayların kendi düşlerindeki etkilerini ve bu konulara dair hayallerini de günlüğüne yansıtır.