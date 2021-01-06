Günlük koronavirüs verileri paylaşıldı

6 Ocak 2021 Salı gününe aşt koronavirüs verileri paylaşıldı.

Buna göre son 24 saatte 182 bin 645 test yapıldı. 13 bin 830 yeni vaka, bin 458 de yeni hasta tespit edildi. 6 Ocak 2021 Salı günü 191 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti.

Bakan Koca'dan birliktelik mesajı

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.458 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız." dedi.