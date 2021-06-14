Günlük koronavirüs verileri açıklandı! Vaka ve vefat sayısı düşüyor
Sağlık Bakanlığı, 14 Haziran 2021 Pazartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.
14 Haziran 2021 Pazartesi gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.
Vaka ve vefat sayısı düşüyor!
Buna göre; 14 Haziran 2021 Pazartesi günü 219 bin 290 test yapılırken, 5 bin 626 yeni vaka, 428 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte 74 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 4 bin 585 hasta da iyileşti.