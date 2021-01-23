Günlük koronavirüs verileri açıklandı: Hasta sayısı azalmaya devam ediyor!
23 Ocak 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs verileri açıklandı.
Sağlık Bakanlığı 23 Ocak 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.
Son 24 saatte 152 bin 758 test yapılırken; 5 bin 856 yeni vaka, 723 de yeni hasta tespit edildi. 23 Ocak 2021 Cumartesi günü 5 bin 811 kişi koronavirüs hastalığını atlatarak iyileşirken 144 vatandaşımız ise hayatını kaybetti.
İyileşen hasta sayısı 2 milyonu aştı
Son 24 saatte vefat edenlerle birlikte ülkemizde koronavirüse bağlı ölüm sayısı 24 bin 933'e yükseldi. Sürecin başından bu yana 2 milyon 424 bin 328 kişi koronavirüse yakalandı. 2 milyon 301 bin 861 kişi iyileşirken 23 Ocak 2021 Cumartesi günü ağır hasta sayımız bin 962 kişi oldu.