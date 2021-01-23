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Gündem Günlük koronavirüs verileri açıklandı: Hasta sayısı azalmaya devam ediyor!
Gündem

Günlük koronavirüs verileri açıklandı: Hasta sayısı azalmaya devam ediyor!

23 Ocak 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs verileri açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 19:46:00 - 2021-01-23 19:57:43
Günlük koronavirüs verileri açıklandı: Hasta sayısı azalmaya devam ediyor!

Sağlık Bakanlığı 23 Ocak 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

Son 24 saatte 152 bin 758 test yapılırken; 5 bin 856 yeni vaka, 723 de yeni hasta tespit edildi. 23 Ocak 2021 Cumartesi günü 5 bin 811 kişi koronavirüs hastalığını atlatarak iyileşirken 144 vatandaşımız ise hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı 2 milyonu aştı

Son 24 saatte vefat edenlerle birlikte ülkemizde koronavirüse bağlı ölüm sayısı 24 bin 933'e yükseldi. Sürecin başından bu yana 2 milyon 424 bin 328 kişi koronavirüse yakalandı. 2 milyon 301 bin 861 kişi iyileşirken 23 Ocak 2021 Cumartesi günü ağır hasta sayımız bin 962 kişi oldu.

 

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