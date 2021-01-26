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Gündem Günlük koronavirüs verileri açıklandı
Gündem

Günlük koronavirüs verileri açıklandı

26 Ocak 2021 Salı gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 19:22:00 - 2021-01-26 19:34:47
Günlük koronavirüs verileri açıklandı

26 Ocak 2021 Salı gününe ait koronavirüs verileri açıklandı.

Buna göre son 24 saatte 180 bin 303 test yapılırken, 7 bin 103 yeni vaka 681 de yeni hasta tespit edildi. 8 bin 108 hasta iyileşirken 134 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti.

'Hala tedirgin edici seviyede'

Sosyal medya hesabından uyarıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz." dedi.

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