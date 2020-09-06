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Gündem Günlük koronavirüs tablosu yayınlandı! Bakan Koca ağır hasta sayısı en çok olan illeri açıkladı
Gündem

Günlük koronavirüs tablosu yayınlandı! Bakan Koca ağır hasta sayısı en çok olan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili verileri paylaştı. Bakan Koca, günlük hasta sayısı en çok artan ve ağır hasta sayısı en çok olan illeri duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 19:26:00 - 2020-09-06 19:31:09
Günlük koronavirüs tablosu yayınlandı! Bakan Koca ağır hasta sayısı en çok olan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre; Türkiye'de son 24 saatte 96 bin 842 koronavirüs testi yapıldı, 1578 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu.

Son 24 saatte 53 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi, ağır hasta sayısı ise 1102 oldu.

Fahrettin Koca, günlük vaka ve ağır hasta sayısı en çok artan illeri duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerin Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, ağır hasta sayısı en çok olan illeri ise; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat olarak duyurdu.

Bakan Fahrettin Koca, tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabileceğini ifade ederek, birlikte tedbirli olunması çağrısında bulundu.

İşte günlük koronavirüs tablosu:

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