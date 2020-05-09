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Gündem

Günlük koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, "Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 19:29:00 - 2020-05-09 19:54:36
Günlük koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında, "Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son 24 saatte 1546 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 50 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 137 bin 115, can kaybı 3 bin 739 oldu.

Son 24 saatte 3 bin 84 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 89 bin 480 oldu.

Dünkü tablo ise şu şekildeydi:

 

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