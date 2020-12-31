Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 851 bin 294 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 840 bin 656 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 388 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 461 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 851 bin 294 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 840 bin 656 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,6 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 824 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 462 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.