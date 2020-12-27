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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-12-27 09:49:59 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 820 bin 337 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 812 bin 826 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 193 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 795 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 820 bin 337 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 812 bin 826 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. 

Üretimde ilk sırada yüzde 29,86 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,06 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,85 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 102 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 619 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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