Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 888 bin 79 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 875 bin 907 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 391 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 852 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 888 bin 79 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 875 bin 907 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,45 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,31 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,45 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 72 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 244 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.