Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 827 bin 685 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 815 bin 295 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 82 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 845 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 827 bin 685 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 815 bin 295 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,11 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,26 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,99 ile yerli kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 149 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 538 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.