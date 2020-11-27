  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-11-27 09:21:11 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 891 bin 288 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 876 bin 876 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 258 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 12 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 891 bin 288 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 876 bin 876 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. 

Üretimde ilk sırada yüzde 32,49 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,45 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,24 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Öte yandan, dün 137 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 549 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Babacan bakakaldı! AK Parti teşkilatından
Siyaset

Ali Babacan bakakaldı! AK Parti teşkilatından "sürpriz" mesaj

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, AK Parti Lapseki İlçe Teşkilatı'nın hazırladığı pankarta bakakaldı...
Dünyayı umutlandıran korona aşısıyla ilgili bomba itiraf: Hata yaptık
Korona Virüs

Dünyayı umutlandıran korona aşısıyla ilgili bomba itiraf: Hata yaptık

Geçtiğimiz günlerde aşı müjdesi veren şirketler arasında yer alan Astrazeneca, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdikleri aşı ile ilgi..
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüs hastalarının yaptığı yanlışı açıkladı
Gündem

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüs hastalarının yaptığı yanlışı açıkladı

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun ilaçlarını kullanmayan insa..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay