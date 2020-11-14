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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-11-14 09:47:49 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 833 bin 246 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 821 bin 352 megavatsaat oldu. 

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 914 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 930 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti. 

Günlük bazda dün 833 bin 246 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 821 bin 352 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. 

Üretimde ilk sırada yüzde 38,05 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,35 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,67 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 210 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 104 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı. 

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